Pınar Gültekin cinayeti davası: Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelecek olan rapor ve ABD’ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, SEGBİS ile katıldı. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'Pınar'ı korkutmam için bana 200 bin lira teklif ettiler'

Duruşmada, ilk olarak tanık M.Y.Ö. dinlendi. Diyarbakır'dan SEGBİS ile duruşmaya bağlanan M.Y.Ö., Cemal Metin Avcı'nın Pınar'ı tehdit etmek için kendisine para teklif ettiğini söyledi.

M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı ile Isparta'da bir arkadaş ortamında tanıştım. İki veya üç kez beni Muğla'da barda misafir ettiler. Sonrasında iletişimimiz kesildi. Instagram hesabımda yazışmalar vardı. Cemal Metin Avcı ve Selim Avcı Diyarbakır'a geldi. Cemal Metin Avcı, bana Pınar'ın kendisine şantaj yaptığını, Pınar'ın cezaevindeki ağabeyinin tehdit mesajları attığını söyledi. 'Sen de Pınar da Doğulusunuz' diyerek onu korkutmamı istedi ve karşılığında 200 bin TL teklif etti. Teklifi kabul etmedim ve iletişimi de tamamen kestik. Pınar öldükten sonra bunları CİMER'e yazdım. Çünkü vicdan azabı çektim" dedi.

'Cahil bir adam, tek başına yapamaz'

Gültekin ailesinin avukatının, cinayeti Cemal Metin Avcı'nın tek başına işleyip işlemediğine dair sorusuna ise M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı cahil adam. Bu işi tek başına yapamaz. Kimsenin günahına girmek istemem ama tahminimce Gökhan Orhan ve Selim Avcı ile fikir birliği yapmıştır" diye cevap verdi.

Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, geçen celselerde de ABD'ye yazılan müzekkereyle ilgili olarak yetkili makamlarca ek bilgi talebinde bulunduğunu, talebe ilişkin cevabın yazılarak gönderildiğini söyledi.

Avukat Epözdemir: Size güven kalmadı, davadan çekilin

Daha sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetine 'Çekilin' talebinde bulundu. Epözdemir, "İnsanların ve ailelerin sizlere güveni kalmadı. Bu saatten sonra bu yargıya katılacak bir şey yok. Bu ABD ısrarı mahkemenin haksız tahriki uygulamanın dışa vurumudur. Aile sizin adalet dağıtacağınıza inanmıyor. Lütfen bu davadan çekilin" dedi.

Pınar'ın babası: Adil karar çıkacağını sanmıyorum

Duruşmada söz alan öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ailesinin dağılmanın eşiğine geldiğini belirtip, "Pınar'ın ölümünden sonra ailem dağıldı. Ama ben onları kurtarmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Adil karar çıkacağını sanmıyorum. Reddi hakim de istemiştim. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Pınar'ın annesi: Size çok güvendik ama olmadı

Anne Şefika Gültekin ise mahkeme heyetine, "Size çok güvendik ama maalesef kızımı suçlu çıkarıyorsunuz. Lütfen çekilin. Benim evlatlarım mahkemeye gitmememi söylüyor. Bitlis'ten buraya gelip gidiyoruz. Ben size çok güvendim ama olmadı. Benim canım gitmiş artık başkalarının ki gitmesin" dedi.

Mahkemeden tüm taleplere ret

Epözdemir reddi hakim taleplerini yinelerken, tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın duruşma salonuna katılmasını ve ABD'ye yazılan müzekkere cevabından vazgeçilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm bu taleplerin reddetti.

Avukatlar arasında gerginlik

Sanık Avcı, tanık M.Y.Ö'yü hiç tanımadığını söyledi. Avcı, "O kişiyi hiç tanımıyorum. Isparta'ya da Diyarbakır'a da hiç gitmedim. Karşı tarafın avukatı benim kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Asıl senaryoyu o uyduruyor" dedi.

Avcı'nın konuşması sırasında ayağa kalkan Epözdemir, "Burada yargılanan ben değilim. Sanki kızı ben katlettim" dedikten sonra avukatlar arasında tartışma çıktı.

Sanık tarafından kendisine 'yalancı' dendiğini belirten Epözdemir, Avcı için 'cani' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Avcı'nın avukatları Epözdemir'e tepki gösterdi. Seslerin iyice yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, araya girip tartışmayı sonlandırdı.

Avcı: Cani ya da kadın düşmanı değilim

Tartışmanın ardından konuşmaya devam eden Avcı, "Özür dilerim. Ben cani biri veya kadın düşmanı değilim. En başından sonuna kadar doğruyu anlattım. Beni kitlesel linçle değil adaletle yargılayın. Basında sürekli sevgilim olarak geçiyor. O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu" dedi.

Anne Şefika Gültekin'in sanığın kızı hakkındaki bu sözlerine tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Duruşma ertelendi

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelecek olan rapor ve ABD’ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

'Sanık Avcı eşinden boşanmış, 5 milyon TL ödeyecek'

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi.

'Amerika'ya yazılan bu utanç vesikası müzekkereyi bitirin'

Epözdemir, kritik duruşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bizim yargılamanın başından bu yana çok önemli iddialarımız var. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. Bu caniye yardım eden başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Suç delilerini değiştiren, yok eden veya eylemin üzerinde ortak hakimiyet kuran başkaca müşterek faillerin olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetin işleniş şekli itibariyle soruşturmanın başından bu yana tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Bu kapsamda yargılama bu aşamaya kadar geldi. Öncelikle Mertcan Avcı'nın tahliyesine ilişkin savcılığın ve bizim itirazımız vardı. Bu itirazımız üst mahkemece reddedildi.

Bugünkü celsede Diyarbakır'dan bir tanık dinlenecek. Bu tanık, cinayetin tek başına işlenmediğine dair CİMER'e başvuruda bulunmuş. Mahkeme onu dinleyecek. Bunun yanı sıra mahkeme, Pınar'ın kesin ölüm sebebini ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp 1'inci İhtisas Dairesi'nden rapor istemişti. Onun da okunmasın bekliyoruz. Önceki raporlarda tüm dokular yandığı için kesin ölüm nedeni belirlenememişti. Pınar'ın telefonuna erişebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne müzekkere yazılmıştı. Bu, Pınar'ın özel hayatını tartışılır ve sorgulanır hale getirmektir. Burada tabiri caizse Pınar'ın özel hayatı yargılanıyor. Bu müzekkere dava hiçbir şey katmayacaktır. Yargı reformu buradan, Muğla Adliyesi'nden başlamalıdır. Gelin Amerika'ya yazılan bu utanç vesikası müzekkereyi bitirin.