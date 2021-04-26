Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni gelişme

İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolduğu iddialarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Atların, Adana'ya getirilip, ahırı olan bir evde çiplerinin çıkartıldıktan sonra Y.K. tarafından Irak'a gönderildiği öne sürüldü. İddialar üzerine Y.K.'nın evi ve ahırında, zabıta ekipleri incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 atın 80'inin Irak'a, 5-6'sının Bursa'ya satıldığı, yaklaşık 15 atın çipinin Dörtyol'daki bir at çiftliğinde, kalanlarınkinin ise Yüreğir'de bir evde çıkarıldığı iddiaları edilmişti.

Atların çiplerinin de Y.K. isimli bir kişi tarafından çıkartıldığının da öne sürülmesi üzerine Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

'Suç unsuruna rastlanmadı'

İncelemeler sonucunda zabıta ekipleri tarafından rapor düzenlendi. Raporda, Y.K.'ya ait evde yapılan incelemede evin altında garaj, bu garajda çeşitli tarım alet ve edevatlarının olduğu tespit edildi. Y.K.'ya ait evin bahçesinde yer alan ahırda ise büyükbaş besi hayvanlarının bulunduğu, besicilikle uğraştığı kaydedilen raporda, "Evinin altındaki garaj ve bahçesindeki ahırda bu hayvanları ameliyat edecek veya kesilmesi ile ilgili bir alet, edevat veya düzeneğe ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekiplerinin evinde incelemelerde bulunduğu Y.K.'nın daha önce tek tırnaklı hayvan kesip, satmaktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamayınca Y.K. hakkında işlem yapmadı. Atların, hala nerede oldukları bilinmiyor.