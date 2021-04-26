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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan açıkladı: 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya geçiliyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadelerine ilişkin ilk kez açıklama yapan Erdoğan, "Biden, 24 Nisanda yayımladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç bir tarihi ve hukuki temeli bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür" ifadelerini kullandı. 

    "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz" diyen Erdoğan, 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. 

    ​Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

    - Geçtiğimiz hafta kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Haklarında sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Bu arkadaşlarımızı hep şükranla hatırlayarak, gerektiğinde bilgilerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz. 

    - Bugün Kabine toplantımızın öncesinde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettik. Görüşmemizde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldık. Tatar, egemen eşitliğe dayalı 2 vizyonu gündeme getirecek. Biz de Türkiye olarak bu vizyona destek vereceğiz. Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 

    'Türk milletine soykırım yaftasını yapıştıramazsınız'

    - ABD Başkanı Biden, 24 Nisanda yayımladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç bir tarihi ve hukuki temeli bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür. ABD ve Avrupa eğer bizimle tarih konusunda yarışa girecek olursa onlar insan içine çıkamayacak duruma gelecektir. Bunu biz değil, Avrupalı tarihçiler diyor. 

    - Türkiye olarak kendi acılarımızı istismar etme gayretine girmedik. Biz acılarımızı yüreğimize gömüp ileriye bakma politikamızı birileri yanlış anlıyor. Tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyorum. Ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.  

    - Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkarılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.

    - 24 Nisan'da insani trajedi adına hiç bir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 Osmanlı Devleti'nin aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür. 

    - Ermeni çeteleri Türk ordusuyla veya şehirlerini koruyan milisleriyle çatışmamış, savunmasız insanları katletmiştir.  Sayıları milyonla ifade edilen Türk ve Kürt nüfusları, Ermeni çeteler tarafından katledilmiştir. 

    - Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusun toplamı 1 milyon 300 bin olarak kayıtlarda, şu anda ben belgeyle konuşuyorum, Biden gibi konuşmuyorum. 

    - Osmanlı, Ermeni nüfusu başka yere göndermemiş, topraklarında yer değiştirtmiştir. 1 hafta süre verilmiş, mazereti olanlar muaf tutulmuştur

    - Osmanlı'nın Ermeni nüfusu yer değiştirme işlemi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini ancak bulmaktadır. 

    - Ülkemizde pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız. 

    - Ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Kendisi neye dayanarak konuşuyor bilmiyorum. Bizim elimizde tarihi belgeler var, biz buna göre konuşuyoruz. Biden’ın elindeki belge nedir? Varsa bunu açabiliyorlar mı?

    - Türk milletine soykırım yaftasını yapıştıramazsınız. Soykırım diyorsanız aynaya bakıp değerlendirmeniz lazım. İşte Karabağ bütün gerçeklerle ortada. Kızılderili meselesini hiç söylemiyorum. 

    'Yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum'

    - ASALA'nın 1970'li yıllarda diplomatlarımıza karşı gerçekleştirdiği saldırıları da unutmadık, unutmayacağız Biden. 

    - Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir.

     - ABD'nin attığı bu yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz.

    - Bizim Ermeni toplumuyla hiç bir sorunumuz, sıkıntımız yoktur. Her ne şekilde kurulmuş olursa olsun Ermenistan devletiyle de iyi komşuluk esasına dayalı bir ilişki tesis etmek istiyoruz. Bunun için son 16 yıldır fedakarlığı hep bizim yaptığımız adımlar attık, maalesef bu adımlarımıza samimi bir karşılık bulamadık.

    -  Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür. 

    - Türkiye olarak tüm samimiyetimizle ABD ile de, AB ile de eşit ve adil şartlarda birlikte çalışmak, beraber yol yürümek istiyoruz. ABD Başkanı Biden ile haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede tüm bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. 

    - Büyük vaatlerle kandırılan Ermenilerin, hem Ruslar hem de Avrupa ve Amerika tarafından aldatılmış olma öfkesini bu yalanla örtmeye çalıştığı anlaşılıyor. 

    - Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir. Onlar aksini iddia ediyor diye hakikat ışığı parlamaktan vazgeçecek de değildir.

    - Nasıl oluyor da Ermeni lobisine Türkiye'yi değişiyorsun? 

    Tam kapanma açıklaması

    - Koronavirüs salgını, dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu süreci ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde yer alan işlemler için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık. Sosyal güvenlik kurumu bütçemize maliyeti 7 milyar lirayı geçen bu hizmetlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem salgın dönemini hem Ramazan ayını gözeterek patates ve soğan dağıtımlarında 103 bin tonu geride bıraktık. 

    - Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımıza bildirirlerse gereken neyse hemen yapılacaktır. Muhtarlarımızın aşılarına başlanacak.

    - Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. 

    - 29 nisan saat 19'dan başlayıp 17 mayıs 2021 sabah 5e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

    - Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

    - Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

    - Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. 

    - Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

    - Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

    - Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

    - İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

    Etiketler:
    Ermeni Soykırımı, Ermeni, Joe Biden, ABD, Lise, Kreş, Anaokulu, Rezervasyon, Otel, Uzaktan çalışma, Sınav, Eğitim, Kafe, Restoran, Sokağa çıkma kısıtlaması, Sokağa çıkma yasağı, kapanma kararı, kapanma, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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