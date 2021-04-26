Melek İpek'in tahliyesine karar verildi

Antalya’da 7 Ocak’ta işkenceci eşi Ramazan İpek’i av tüfeğiyle öldüren Melek İpek için tahliye kararı verildi. Demiören Haber Ajansı'nın haberine göre İpek, ‘meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ hükmü gereğinde tahliye edildi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce şidet uygulamıştı.

Ramazan İpek eşini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrılmıştı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i bulmuş, ikili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürmüştü.

Melek İpek'in ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli bulmuştuGözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Melek İpek 2 Nisan tarihinde ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı.