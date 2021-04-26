Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. pic.twitter.com/VMLOGvVXXy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021

'Bu fedakarlığın sonu bayram olsun'

Bakan Koca, paylaşımında, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021

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