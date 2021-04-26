Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Basın Açıklaması🔍



Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.



Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır. pic.twitter.com/YCL2plhBQM