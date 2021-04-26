İnce'den 'tam kapanma' yorumu: Millete iki seçenek sundular

Üç haftalık tam kapanma kararı sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3 haftalık tam kapanma kararıyla ilgili görüşünü sosyal medya hesabından paylaştı.

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık! Prompter'a soralım, ‘Lebaleb kongre yapmak da yasak mı? Millet yiyecek aş, çalışacak iş bulamazken yandaş beslemeye devam mı?''



Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık!



Prompter’a soralım, “Lebaleb kongre yapmak da yasak mı? Millet yiyecek aş, çalışacak iş bulamazken yandaş beslemeye devam mı?” — Muharrem İNCE (@vekilince) April 26, 2021

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