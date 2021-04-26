CHP'li Ağbaba'dan 'tam kapanma' açıklaması: Ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasına dair "Tam kapanma ile iş yerlerinin kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsedildi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında açıkladığı 'tam kapanma' kararını değerlendirdi.

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi. Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadelerini kullandı.

#TamKapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi.



Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor.



Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur. — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 26, 2021

​Ağbaba, paylaşımının devamında "Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demekten başka bir şey değildir" yorumunu yaptı.

Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demekten başka bir şey değildir.#TamKapanma — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 26, 2021

​