Kuşadası'nda 4.0 şiddetinde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21'de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 16.98 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 26.04.2021, 22:21:03 TSİ
Enlem : 37.8366 N
Boylam : 26.9506 E
Derinlik : 7.78 km
Detay : https://t.co/9QLsuvcg7o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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