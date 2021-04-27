MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı

Bakanlığın Twitter ve internet sitesinden yapılan paylaşımda, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Görüntülerde, komandoların helikopterlerle operasyon bölgesine intikal etmesi yer aldı.

Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekâtlarından görüntüler...https://t.co/5ctPxzvpvL#PençeŞimşekPençeYıldırım🇹🇷 pic.twitter.com/rpediieok2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021

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