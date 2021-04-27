1915 olaylarıyla ilgili bildiri yayınlayan Diyarbakır Barosu'na soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Biyarbakır Barosu yönetimi hakkında soruşturma başlattı.

'Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz' başlığı altında 24 Nisan'da yayınlanan bildiriyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.