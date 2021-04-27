Galatasaray tesislerine silahlı baskın

Galatasaray'ın Kemerburgaz arazisinde 24 Nisan gecesi silahlı baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın düzenlendi.

Cumartesi günü yaşanan olayda, maden firmasına bağlı olduğu iddia edilen silahlı bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz, lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularındakulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve zorla içeri girdi.

Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra Galatasaray'ın arazisine zarar vermek adına 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döktü.

Başkan Cengiz, Vali Yerlikaya ile görüştü

Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya’nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle soruşturma başlatıldı.