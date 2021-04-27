Galatasaray tesislerine silahlı baskın

3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın düzenlendi.
Cumartesi günü yaşanan olayda, maden firmasına bağlı olduğu iddia edilen silahlı bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.
Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra Galatasaray'ın arazisine zarar vermek adına 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döktü.
Başkan Cengiz, Vali Yerlikaya ile görüştü
Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yerlikaya’nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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