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    İkinci el otomobilde ekspertiz dolandırıcılığı

    © İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ŞEVKET CAN ÇİKOT-AW107076
    Türkiye
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    Hava yastığı patlamış, emniyet kemeri çalışmayan, perte çıkmış araçlara ekspertiz testinde olumlu rapor verilerek halkın dolandırıldığı belirtildi.

    Tüketici Dernekleri Federasyonu'na (TÜDEF) gelen şikayetlere göre hava yastığı patlamış, emniyet kemeri çalışmayan hatta kaza geçirip perte çıkan iki aracın birbirine yapıştırılarak tek araç haline getirilenlere dahi sağlam ekspertiz raporu verildi. TÜDEF, Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nı acilen göreve çağırdı.

    Yapılan araştırmaya göre, ikinci elde 1 yılda alınıp satılan araçların yaklaşık yüzde 70'i, yani 5.5 ila 6 milyonu için ekspertiz firmalarında zorunlu test yaptırılıyor. Ancak halen 6 bin ekspertiz firmasından sadece 2 bininin TSE belgesine sahip olduğu belirtildi. Yasa gereği 8 yaşın altı veya 160 binden daha düşük kilometreli araçların alım satımında ekspertiz raporu alınması zorunlu.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, TSE belgesi olmadan faaliyet gösteren ekspertiz firmalarına yönelik şikayetlerin olağanüstü düzeyde arttığını ifade etti.

    'Satıcı ile anlaşan oto ekspertiz firmaları alıcıya aracın hatalarını söylemiyor'

    İkinci elde her ay 400 bin ila 500 bin civarında aracın el değiştirdiğini, bunların da 280 bin ila 350 binin ekspertiz firmalarında teste sokulduğunu belirten Vargı, şunları söyledi:

    © İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ŞEVKET CAN ÇİKOT-AW107076
    İkinci el otomobil satışında ekspertiz raporu zorunlu oldu
    "İşleri iyi gitmeyen birçok esnaf, bu işte iyi para var diyerek anlamadığı halde oto ekspertiz firması açtı. Çünkü ekspertiz firması açmak için belediyeden izin almak yeterli. Satıcı ile anlaşan oto ekspertiz firmaları alıcıya aracın hatalarını söylemiyor. Sürücü o araçla kaza yaptığında hava yastığı ve emniyet kemeri çalışmadığı için ölüme yol açabiliyor."

    'TSE'siz firmalardan alınan rapor geçersiz' 

    TSE yeterlik belgesi olmayan ekspertiz firmalarından alınan raporların mahkemelerde geçersiz sayıldığını söyleyen Vargı, sağlam aracın teste sokulup aynı marka kusurlu aracın satıldığını, şasi ve motor numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

    'Sıfır araçlar da kazalı çıkabilir'

    Sinan Vargı, sıfır araçların da mutlaka ekspertiz firmalarında testten geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Vargı, "Araç taşıma sırasında TIR'dan indirilirken yere düşebiliyor ya da kaportası çiziliyor.  Bu araçlar kaportası boyanıp, değiştirilip tüketiciye sıfır araç diye teslim edilebiliyor" dedi.

    Bu konuda çok sayıda dava açıldığını belirten Vargı, şu ifadeleri kullandı:

    "Ayıplı mal sayılan hatanın tüketiciden hile ile gizlenmesi nedeniyle tamir bedeli çok düşük de olsa tüketici iade etme hakkına sahip. Tüketici yıllar sonra aracını satarken hasar ortaya çıkıyor, ancak çok geç kalınıyor."
    Etiketler:
    Dolandırıcılık, ekspertiz, Araç, Sinan Vargı, Ticaret Bakanlığı, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
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