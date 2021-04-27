MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir askerimiz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur" denildi.