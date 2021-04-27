Ertuğrul Özkök: Sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız, lütfen bu akılcı çizgiden vazgeçmeyin

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasıyla başlayan tartışmalar sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan'da Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a yazdığı mektubu değerlendirdi.

Erdoğan'ın bu mektubunda yer alan "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum", "Kimliğimizi sadece, ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum", "Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor" şeklindeki ifadelerini okurlarına aktaran Özkök, şunları kaydetti: