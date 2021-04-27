Ümit Özdağ'dan HDP'li Paylan'a: Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz" diyen HDP Milletvekili Garo Paylan'a "Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösterdi.

HDP'li Paylan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz."

“106 yıldır Ermeni Soykırımı inkâr edildiği için, bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir.

Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız.” pic.twitter.com/8Du3944UNL — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) April 24, 2021

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Paylan videosunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin "Ermeni soykırımı"nı tanıması için yasa teklifi verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve Ermeni soykırımının adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir. Türkiye, Ermeni soykırımıyla yüzleştiğinde; başka meclislerin, parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacaktır. 106 yıldır Ermeni soykırımı inkâr edildiği için bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara Türkiye’ye taşımalıyız. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz."

'Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine'

Bunun üzerine Ümit Özdağ, Paylan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Paylan'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" ifadelerini kullandı.