TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ökten: Hastaneler rahatlatılmadığı sürece yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder

TTB 2. Başkanı Dr. Ökten, vaka sayısındaki düşüşün yanlış bir algıya yol açtığını vurguladı. Hastanelerin dolu ve ölüm sayısının hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ökten, “Hastaneler rahatlatılmadığı sürece yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de günlük vaka sayıları düşüyor. Vaka sayısındaki düşüşü, yapılan test sayısının da azalmasına bağlayan Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, şunları söyledi:

"Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz."

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre Ökten, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle test sayılarının düşmüş olabileceğini belirtti.

Birçok ülkenin aksine 'Türkiye’de testlerin başvuru üzerine yapıldığını' belirten Ökten, “Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz” diye konuştu.

Günlük koronavirüs tablosundaki filyasyon oranı yüzde 99.9 ancak Doç. Dr. Ökten, bu oranın kesinlikle gerçeği yansıtmadığı görüşünde.

Filyasyon ekiplerinin sayısının çok azaltıldığını belirten Ökten, "Ekipler vakalara yetişemiyor, yalnızca evlere gidip ilaç bırakıp çıkıyorlar. Devlet test konusunda irade koymalı. Özellikle yoğunluğun olduğu işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda, sağlık hizmetine erişemeyen yoksulların, işsizlerin yaşadığı yerlerde filyasyon ve test uygulaması artırılmalı. Bir evde pozitif vaka varsa tüm hane halkına test yapılmalı. Semptomsuz olduğu için saptayamadığınız vakalar başlıca bulaş kaynağı" dedi.