Bahçeli'den Biden'a: 'Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, Türk tarihini nasıl karalarım' diye hesap yapmayı bırak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Biden'ın lobilerin oyuncağı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Beyaz Saray'da 'Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım' diye hesap yapmayı bırak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri diri umutlarımızla süpüreceğiz. Alayını birden silindir gibi ezip geçeceğiz. Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak, ancak biz yine olacağız. Kıtalarda bizim sözümüz geçerken kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye çalışıyor.

- Çıkarcılar iş birliği yapıyor, hainler güç birliği yapıyor, hamdolsun dağları devirir, çağları çevirir, yine de bunları mahvı perişan ederiz. Terör örgütleriyle görülecek bir hesabımız vardır. Devran dönüp hesap vakti geldiğinde bunlara müsamahalı davrananlar tıpkı onlar gibi alçak olacaktır.

- Terörle mücadelenin şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak şarttır. Bir yandan elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yandan kolumuzu kesmek için ön alan ülkelerin iki yüzlü tavırları iyice canımızı sıkmıştır. Müttefik sandıklarımızın asıl gayesi boyun eğmemizdir.

- Kim kiminle yürüyor açıklıkla görüyoruz. Bizim asıl inancımız şudur, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

- Bir yandan kripto para vurgunuyla gri pasaport rezaleti, bir yandan kaybolan atlar, bir yandan Karadeniz'deki kutuplaşma, bir yandan Akdeniz... 27-29 Nisan'da BM gözetiminde taraf ve garantör devletlerin katılımıyla Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Kıbrıs'ta egemen, adil, eşit, iki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, ayıp bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hayasızca eleştirmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işaretidir. Ersin Tatar papağan değildir, hak savunan cesur yürektir.

- Tarih donmuş, durmuş, zamanın bir anında sabitleşmiş olaylar bütünü olarak görülmemelidir. Geleceğin yol haritası, gelecek hedeflerin haysiyeti görmesini bilenler için tarihin vicdanında saklıdır. Karanlık geçmişlerinden utanmayan, insanlığa musibetten başka hiçbir şey sunmayan ülkelerin, tarihin hiçbir devrinde yaşanmamış soysuz propagandalarına maruz kalıyoruz.

- Tarihimizi sorgulatmayız. Milletimizi yargılatmayız. Milli şerefimizi sonu ölüm bile olsa tartışmaya açtırmayız. ABD'nin yeni başkanı, seçim döneminde Ermeni lobilerinin desteğini almak için sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştur. Sonunda lobilerin oyuncağı olduğunu, tarih cinayeti işleyerek, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir. Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür. Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir. Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir. Biden hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır.

- Bir de Konstantinopolis ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir isimlendirme ile anılan bölge veya şehir yoktur. Bizim İstanbulumuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

- Beyaz Saray'da 'Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım' diye hesap yapmayı bırak. türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz. Dünya artık eski dünya değildir. Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti; Vietnam'da, Hiroşima'da, Nagazaki'deki masumların hesabını versin. Irak'ta ve Afganistan'da Müslümanlara kast ettiklerini, kadınlara tecavüz ettikleri çocukları gömdüklerini kabul etsinler, sonra ahkam kessinler. Sizin gibilerin bu dünyada olması züldür, zillettir.

- ABD Başkanı sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun, stratejik ortaklığın yalan olduğunu ifade etmiştir. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüşen 24 Nisan, 23 Nisan'ın bir gün sonrası ve sıradan bir gündür. Ne biliyorlarsa açıklasınlar, ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.

- ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400'ü aktif hale getirmek, F-35 için ödediğimiz paraları tahsil etmek ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz sonucu ne olursa olsun tamdır.

- Bölücü terör partisi HDP'nin kökü de kimliği de Ermenidir. Bu soysuzlarla aynı havayı teneffüs etmek bile günahtır. Hala demokrasi diyerek HDP'ye destek çıkacak var mıdır?

- Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Seni sindiren nedir? Hiç mi utanmıyorsun? Bu CHP'yi ne hallere düşürdün? HDP ile ittifak kuranlar bizim gözümüzde tarihin yanlışı içindedir. Türk milleti bu zillete katlanamaz. Batsın sizin ittifakınız! Bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye? Suyun derin olup olmadığını iki ayağımızla test etmemize gerek yoktur. Aziz milletim oyunu görün, yarın geç olmadan zillete hak ettiği dersi verin, vurun tokatı gitsin bunların alayı.