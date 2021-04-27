İletişim Başkanı Altun: Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracağız

Şehidimize, kahramanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah’ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz. https://t.co/bCuhKVMjxt