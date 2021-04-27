İletişim Başkanı Altun: Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracağız

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için başsağlığı mesajı paylaştı.
Şehidimize, kahramanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 27, 2021
Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah’ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz. https://t.co/bCuhKVMjxt
Altun, "Şehidimize, kahramanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Her bir şehidimizin hesabını kanlı terör örgütlerinden soracak, onların hami ve işbirlikçilerini Allah’ın izni milletimizin desteğiyle pişman edeceğiz" dedi.
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