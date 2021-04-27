Hande Fırat, Erdoğan-Biden görüşmesini yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini telefonda gösterdi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, Biden'ın 'soykırım' ifadesini neden kullanacağına dair gerekçeleri sıraladığını, Erdoğan'ın da ifadeye tepki gösterdiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımalamasını yapmadan 1 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini yazdı.

'Konstantinopolis'i kullanmasının gerekçesi'

Fırat, "Biden o kelimeyi kullanacağını nasıl söyledi?" başlıklı yazısında ABD Başkanı'nın 24 Nisan açıklamasında 'soykırım' ifadesini kullanacağını ancak bunu Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilendirmeyeceğini söylediğini belirtti. Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bu görüşmede hem de Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından başka seviyelerde yapılan görüşmelerde; Başkan’ın İstanbul için 'Konstantinopolis'i kullanmasının gerekçesi olarak; 'Türkiye Cumhuriyeti’ni konunun dışında bırakarak Osmanlı İmparatorluğu’nu sorumlu tutmak' gösterildi"

'Bunu yerine getiremezsem kendimle çelişirim'

Fırat, yazısına şöyle devam etti:

ABD Başkanı bir gün sonra kullanacağı 'soykırım' ifadesinin gerekçelerini de sıraladı. Seçim vaadi olduğunu, 20 yıldır bunu söylediğini belirterek, 'Bunu yerine getiremezsem kendimle çelişirim' mesajı verdi.

mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisini telefonda gösterdi. Bu açıklamanın Türk-Amerikan ilişkilerinde olumsuz sonuçlarının olacağını ve büyük bir hata olduğunu ifade etti. Konunun tarihçiler tarafından ele alınması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, 'Tarihi, hukuki ve siyasi hata' tanımlamasını da kullandı. Biden’a yüz yüze bu konuyu ve gerçekleri anlatacağını da sözlerine ekledi.

'Hukuki sonucu olmayacak'