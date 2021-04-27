Doğu Karadeniz'de vakalar 4 ilde düştü, 5 ilde arttı

İllerin nüfusa oranla Kovid-19 vaka haritasına göre Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il Giresun oldu. Giresun’u Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.

Sağlık Bakanlığı'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranları açıklandı.

Haritaya göre, Doğu Karadeniz’den en fazla vaka artışı Giresun’da oldu. Yüzde 13.14’lük yükselişin yaşandığı Giresun’u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.

Geçen haftaya göre yüzde 13.14’lük artışın yaşandığı Giresun’da, 624.22 olan vaka oranı 706.23’e yükseldi.

Vaka oranı Sinop’ta 440.73’ten 445.35’e, Artvin’de 230.09’dan 250.15’e, Bayburt’ta 568.92’den 601.88’e, Gümüşhane’de ise 242.76’dan 333.80’e yükseldi. Vaka sayısının azaldığı kentler ise Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize oldu.

Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun’un yanı sıra Trabzon, Ordu ve Rize’de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi.

Trabzon’da vaka oranı 409.90’dan 353.74’e, Rize’de 516.03’den 508.19’a, Ordu’da 565.14’ten 528.24’e, Samsun 601.14’ten 481.90’a geriledi.