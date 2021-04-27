Kadıköy'deki bıçaklı gaspçı yakalandı: İfadesinde 'Cinlerim var' diyen hamile kadına ev hapsi verildi

Hürriyet gazetesinde 'Kadıköylülerin korkulu rüyasıydı! Hamile gaspçı yakalandı' başlığıyla yayımlanan haberde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşanan gasp olayına yer verildi.

Sinema - televizyon bölümünde okuyan Rümeyra İrez ve Elif Öner'in geçen cuma günü saat 19:39 sıralarında Yeldeğirmeni'nde bir apartmanın önünde oturduğu belirtilen haberde, "Yanlarına hamile bir kadın yaklaştı. Hamile kadın Elif Öner'e, 'Sen çok uzun zaman önce ölmüşsün, seni gömmüşler' dedi. Daha sonra 'Bıçağım var seni öldüreceğim' dedikten sonra telefonlarını istedi ve sırıtarak tişörtünü kaldırıp 30 santimetre büyüklüğünde bir bıçak çıkardı. Arkadaşı telefonunu yere fırlatınca kadının dikkati dağıldı ve iki kadın koşarak oradan uzaklaştı" dendi. Haber, şöyle devam etti: