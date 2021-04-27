Kripto para borsalarına Takasbank formülü

Türkiye, Takasbank benzeri bir kurumsal yapı oluşturarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırmayı planlıyor.

Kripto para borsalarında arka arkaya yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Türkiye, Takasbank benzeri bir kurumsal yapı oluşturarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kripto paraları saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırmayı planlıyor.

Söz konusu şirketler için önemli sermaye şartları ve bankalarla birlikte çalışmalarına yönelik düzenleme de masadaki diğer formüller arasında.

Bloomberg’in haberine göre süreçte izlenecek yor haritasıyla ilgili formüller netleşmeye başladı. Üst düzey yetkili, Türkiye’nin birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili çalışmasını sonuçlandıracağını ve dünyada kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyonu tamamlayan ilk ülkelerden biri olacağını söyledi.

Merkez Bankası bir süre önce 30 Nisan itibarıyla kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklamıştı. Bu adımın ardından şirketlerin kuruluşundan, çalışma alanlarına kadar bir dizi alanda değişiklikler yapılacak. Yetkilinin verdiği bilgilere göre düzenleme ile ilgili üç ana başlıkta adımlar masada.

Şirketler sadece alım satımlara aracılık yapabilecek

Üzerinde durulan ilk formül, şirketlerin kripto paraları saklama veya başka adreslere nakletme yetkilerinin sınırlandırılması. Bu kapsamda Takasbank benzeri bir yapı oluşturulabilir. Buna göre, pazarda faaliyet gösteren şirketler sadece alım satımlara aracılık yapabilecek ancak, müştelerin paraları konusunda herhangi bir tasarrufta bulunamayacak.

Hükümetin üzerinde durduğu ikinci adım şirketlerin sermaye yapılarıyla ilgili. Türkiye, Thodex örneğinde oldukça düşük sermayelerle kripto pazarı kurulabileceğine şahit oldu. Yetkili, 'Bu alanda bankalardan daha zayıf, bankacılık sisteminin yanına bile yaklaşamayacak bir işleyişe izin verilmeyeceğini' vurguladı.

Bankalara piyasaya giriş için yeşil ışık

Aynı yetkili ayrıca bankaların da bu pazara ilgi duyabileceklerini ve burada faaliyet gösterebileceklerini kaydetti. Yetkilinin verdiği bilgiye göre coin alış-verişi, bunların bir tasarruf aracı olarak kullanılması da belli ölçütlere bağlanabilir.

Çalışmalarda üzerinde durulan üçüncü temel konu ise kripto borsa sahiplerinin taşıması gereken ölçütlerle ilgili.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in eğitim durumunun 'liseden terk' olduğuna işaret eden yetkili, böylesine karmaşık bir piyasada bu eğitim düzeyindeki girişimcilerin kabul edilemeyeceğine işaret etti. Regülasyon çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerileri doğrultusunda MASAK, SPK ve Hazine arasında yürütülüyor. Bakanlık, konuya ilişkin yorum yapmadı.