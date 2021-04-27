CHP'li Ağbaba'dan tam kapanmada alkollü içki satışı yasağına tepki: Tamamen ideolojik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs, 150 bin tekel bayisine uğruyor. Bu yasağın pandemiyle alakası yok, tamamen ideolojiktir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasak olmasını eleştirdi.

Ağbaba, "17 Mayıs'a kadar ülke genelinde alkol satışı yasaklanıyor. Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs 150 bin tekel bayisine uğruyor. Bu yasağın pandemiyle alakası yok, tamamen ideolojiktir. AKP'nin pandemiyle değil insanların yaşam tarzına müdahalesinin son halkasıdır" dedi.

17 Mayısa kadar ülke genelinde alkol satışı yasaklanıyor.

Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs 150 bin tekel bayisine uğruyor.

Bu yasağın pandemiyle alakası yok, tamamen ideolojiktir. AKP’nin pandemiyle değil insanların yaşam tarzına müdahalesinin son halkasıdır. — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 27, 2021

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