Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken sözlerine açıklık getirdi. Tam kapanmanın bilimsel bir tarifi olduğunu belirten Ceyhan, "Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. 'Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken "Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır" sözüyle ilgili olarak açıklama yaptı.

NTV yayınına konuk olan Ceyhan, "Şimdi kesinlikle 'Şu kadar olmalıydı' falan diye tam kapanma bu değil gibi ifadem olmadı. Ama bunu sosyal medyada yayanlar iyi niyetle yaymıyorlar zaten. Her gün bu tedbirlere karşı çıkanlar, aşılamaya karşı çıkanlar bu tip yalanlar söylüyorlar" dedi.

Tam kapanmanın bilimsel bir tarifi olduğunu ifade eden Ceyhan, "Tam kapanma demek bulunduğunuz binadan dışarı çıkmamak, içeri de kimsenin girmemesi demek. İngilizce'de lockdown'dan gelen bir tercüme. Sadece tıpta kullanılan bir terim de değil, hapishanelerde de kullanılır. Bir acil durum olduğunda herkesi hücresine kapattıklarında da buna lockdown denir" ifadesini kullandı. Ceyhan, şunları kaydetti: