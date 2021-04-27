ÖSYM'den ALES açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs'ta yapılması planlanan ALES için resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.
- İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."
2021-ALES/1 Adaylarımızın ve Sınav Görevlilerimizin Dikkatine!https://t.co/XY777ennqy pic.twitter.com/7qSSK3zrWV— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 27, 2021
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