ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM, 2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hakkında yaptığı açıklamada sınavın ertelenmediğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs'ta yapılması planlanan ALES için resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: