Koronavirüsten hayatını kaybeden öğretmenin bebeği sezaryenle kurtarıldı

Çankırı'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 aylık hamile öğretmen Tuğba Bekel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, bebeği ise sezaryenle alındı.

Çankırı'da özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Bekel, yaklaşık 1 ay önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekel, 8 Nisan'da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dün (26 Nisan 2021) akşam sağlık durumu ağırlaşan Bekel, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, kuvöze konuldu. Tuğba Bekel'in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.