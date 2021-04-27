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    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu'dan alkollü içki satışına yasak açıklaması: Muafiyet yok

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'tam kapanma' süresince alkol satışı yapan iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye yanıt verdi. Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta gerçekleştirilen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanlarıyla bir araya geldi.

    Toplantıda, 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp, 17 Mayıs 05:00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi. Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre özellikle birtakım muafiyetlerin de suistimal edildiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

    • "Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor yola çıkıyor veya sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alan olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte 'ben şu şirkette çalışıyorum' diyor ve bunu istismar ediyor. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi, daha ziyade bu konuda uyarmayı, çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idari işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi, toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak. İşinden yoksun olacak."

    'Denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız'

    Muafiyetin üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörü ile kamuda çalışan yüzde 50'lik kısmı kapsadığını, çalışanların sadece güzergahı kapsayacak şekilde dışarı çıkabileceğini kaydeden Soylu, yarına kadar kamu görevlilerine ait izin formunun hazırlanacağını belirtti. Denetimlerin de önemli olduğunu kaydeden Soylu, "Denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

    Tarım için çok önemli bir dönemin içinde olduklarını kaydeden Soylu, "Üretim, tedarik ve arzda herhangi bir aksaklığı yaşamamalıyız. Bunu da geçen dönem başarıla yaptık bu dönemde başarıyla yapacağız, bunu da istismar eden olmayacak mı? Olmaya çalışanlar olacaktır, denetimlerle bu istismarların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'Vatandaşlar mahallelerindeki camilere giderek namaz kılabilecek'

    Mali müşavirlerin kendi güzergahlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacağını söyleyen Soylu, "Her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir" dedi.

    Muhtarların da muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

    Noterlerin de nöbetçi usulü ile çalışacağını ifade eden Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını anlattı. Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, sokak hayvanlarının bakımı için de izin verilmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

    'İstisnada yer almıyor ve kapalı'

    Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili de, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.

    Etiketler:
    Tatil, Araç, Denetim, Cami, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Alkollü içki, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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