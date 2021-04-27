Arnavutluk'ta Thodex'in sahibi Özer'in saklandığı eve baskın: 2 gözaltı

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de, yurt dışına kaçtı. Thodex sistemini kapatan Özer'in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildi. Özer'in iadesi için girişimlerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla 4 teknik ekip kuruldu.

DHA'nın haberine göre bu kapsamda Arnavutluk'ta Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurduğu teknik ekiple işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Özer'i, Arnavutluk'ta havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi.

Kimlikleri saptanan bu kişilerin oturduğu eve baskın düzenlendi. Özer'i evde sakladığı değerlendirilen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı.

2 kişinin, Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı belirtildi. Özer'in yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü, çemberin daraldığı bildirildi.