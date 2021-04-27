Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Satışı yasal bir ürün kanuna aykırı şekilde yasaklanamaz

Alkollü içkiler satışı yasal ürünlerdir.



Hükümet yetkililerinden sağ duyu, hoşgörü, dini bağlamda açıklama filan beklemiyoruz.



Satışı yasal bir ürün Kanuna aykırı bir şekilde yasaklanamaz.



Bu yetki saptırmasıdır. Vatandaş evinde ister içer ister içmez.