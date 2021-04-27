Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Satışı yasal bir ürün kanuna aykırı şekilde yasaklanamaz

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanmasına tepki gösterdi.
Alkollü içkilerin satışı yasal ürünler olduğunu belirten Aybaş, "Hükümet yetkililerinden sağduyu, hoşgörü, dini bağlamda açıklama falan beklemiyoruz. Satışı yasal bir ürün kanuna aykırı şekilde yasaklanamaz" dedi.
Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında "Bu yetki saptırmasıdır. Vatandaş evinde ister içer, ister içmez" ifadesini kullandı.
Alkollü içkiler satışı yasal ürünlerdir.— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ 💎 (@AybasOzgur) April 27, 2021
Hükümet yetkililerinden sağ duyu, hoşgörü, dini bağlamda açıklama filan beklemiyoruz.
Satışı yasal bir ürün Kanuna aykırı bir şekilde yasaklanamaz.
Bu yetki saptırmasıdır. Vatandaş evinde ister içer ister içmez.
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