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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın söylemi, tarihi, siyasi, hukuki açıdan yanlış bir söylemdir

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' açıklamaları için “Bu ifadeyi kullananları şiddetle kınıyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlış bir söylemdir” dedi.

    MKYK toplantısının ardından açıklama gerçekleştiren bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    "1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır.

    İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Hukuki açıdan tamamen yanlış bir söylemdir. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir."

    'Normalleşme adımını kaçırmışlardır'

    "Osmanlı Devleti bir isyanla karşı karşıya kalmıştır. Yer değiştirme şeklinde Ermeni çetecilerine karşı bir tedbir konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin özgüvenli tarihi ve hukuksal dayanaklarını gösteren atılımlar yapmıştır ve bir çağrıda bulunmuştur. Nitekim ABD'li tarihçilerin yazdığı bir mektup vardır. NY Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmıştı. 69 Amerikalı tarihçi bu mektubu kaleme almıştı. Biden'ın da içinde bulunduğu senatörlere yazıyorlar. 1915 olaylarının herhangi bir şekilde soykırım olarak adlandırılamayacağı şeklinde, 1915 olaylarının karmaşık, tartışmalı doğasına dikkat çeken bir mektup.
    Biden hangi dayanaklarla bu ifadeye ulaşmış bilmemiz mümkün değil. Ermenistan ile aramızda güven verici adımların atılması için adımlar atılmıştır. Bu eylem planı Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Tarihçiler tartışsın diyorsunuz, Ermenistan tarafı gelmiyor. Ortaya çıkan sonuç nettir. Türkiye özgüven ile bu meseleye yaklaşırken Ermenistan tarafı kaçmıştır. Bundan nemalanan, birçok odak vardır. Ve bu lobi, siyasetleri rehin alan bir tavır içindedir. Açıklamanın zamanlaması da yanlış olmuştur. Normalleşme çalışmalarını sabote etmektir. Hukuki açıdan bir etkisi yoktur. Biden’ın bu kararı Ermenistan'ı olumsuz etkileyecek bir karardır. Sınır kapılarının açılmasını içeren normalleşme adımını kaçırmışlardır. Türkiye'de bir arada yaşama geleneğini sürdürüyoruz. Aramızda ayrılık gözetmiyoruz. Bu iftirayı reddediyoruz. Böyle bir soykırım olmamıştır. Tarihimizde soykırım olmamıştır. Arşivimiz herkese açıktır. Biden bu açıklama ile çok kötü bir gelenek başlatmıştır."

    'HDP, 1915 olayları ile ilgili vahşi bir tutum almıştır'

    "HDP çok vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Milletimize iftira edenlere karşı esas duruşa geçeceksiniz. Buna karşı susanların bu suskunlukları ile yüzleşmesi gerekir.

    Kardeş Azerbaycan Başkanı Aliyev ve 48 partiye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu meselede de bizim yanımızda oldular."

     

    Etiketler:
    1915 olayları, HDP, Joe Biden, Son dakika, Soykırım, Ömer Çelik
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