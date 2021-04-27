THY'den yurt dışı uçuşları hakkında açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün açıklamaları şöyle oldu:
''Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (PCR test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz.''
Değerli Misafirlerimiz— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 27, 2021
Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz.
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