Yoğun bakımdan çıkan Mısra Öz: Mücadelemi sürdüren herkesle gurur duydum

Çorlu Tren Kazası'nda oğlu Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Mısra Öz Sel, koronavirüs tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Öz, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı.

TELE1’e konuşan Mısra Öz, mücadelesini sürdürenlere teşekkür ederek, "Önemsenmesi gereken bir hastalık. Genç, yaşlı hiç bakmıyor. Büyük tahribatlar verebiliyor. Bu sefer de yendik. Bunun da üstesinden geldim. Gerçekten herkesin inanılmaz dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öz, şunları söyledi: "Bu işin şakası yok. Çok zor günler geçirdim. Ama toparlanacağım. Mücadelemi sürdüren herkesle gurur duydum. Herkese çok teşekkür ederim.”

Öz: 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' demiş Atam

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü hatırlatıp sağlık emekçilerine teşekkür ederken, ''Dayanışmanın insana verdiği omuz ile gücüne güç verdiğine bir kez daha şahit oldum'' ifadesini kullandı.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” demiş Atam.

Her sözü gibi ne kadar anlamlı. Ne kadar özel. Covidi de yendim💪🏻 Tabi ki en başta özenle tam 7 gün entübede kalıp, bebekler gibi beni hayata bağlayan ve hala özenle tedavime emek veren doktorlarım sayesinde. Sonsuz bir çaba ve pic.twitter.com/Sa36ArhdmQ — Mısra ÖZ (@misra_oz) April 27, 2021

Beraberliğimizin olduğunu gördüm. Dayanışmanın insana verdiği omuz ile gücüne güç verdiğine bir kez daha şahit oldum. Tüm dilekler, dualar, niyetler için herkese minnettarım.

Ağlayarak okudum çoğunu.

Beni yüreklerinizde, oğlumu ise adalet nöbetinde taşımaya devam etmişsiniz. — Mısra ÖZ (@misra_oz) April 27, 2021

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