Daily Sabah: Bedava aşının yanında ücret ödeme karşılığında aşı olma seçeneğini üzerinde çalışılıyor

İddiaya göre aşı temini için Moderna ile görüşmelerde ilerleme kaydeden Türkiye, ücretsiz aşılamanın yanında ücret ödeyerek aşı olma seçeneğini de devreye sokacak.

Daily Sabah'tan Zübeyde Kılıç'ın haberine göre 22 milyona yakın doz aşı uygulaması yapan Türkiye; şu ana kadar kullanılan Çin, Alman aşıları ve temini için son çalışmalarının yapıldığı Rus Sputnik V aşılarıyla birlikte yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Habere göre ABD'de üretilen Moderna aşısıyla ilgili yapılan görüşmelerde ilerlemeler kaydedildi.

Ayrıca hükümet, aşıların çeşitlendirilmesiyle birlikte aşı sırasını bekleyen milyonlara yeni bir alternatif sunmayı planlıyor. İddiaya göre vatandaşlara kendi paralarıyla aşı alma şansı sunulacak. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, aşılama sürecini hızlandırmak için Moderna aşısının eczanelerde satışının yapılabileceği bir formül üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Habere göre ücretsiz bir şekilde yapılan yaygın aşılama devam edecek, ancak ücretli aşı alımı da bir seçenek olarak sunulacak.

Haberde Moderna aşısının Türkiye'de üretimiyle ilgili süreçlerin sürdüğü bildirildi.