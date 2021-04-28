Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 Nisan'daki Resmi Gazete yayınında da Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınmış ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atanmıştı.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Selami Kılıç atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 Nisan'daki Resmi Gazete yayınında da Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınmış ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)