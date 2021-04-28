'Kamu kuruluşlarında personelin neden Kovid-19 olduğu soruşturulacak, gerekçeler yetersizse disiplin işlemi yapılacak'

Bartın Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarındaKovid-19 bulaşmasının engellenemediğini belirterek kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği resmi yazıda personelin neden Kovid-19 olduğunun soruşturulmasını ve gerekçeler yeterli görülmez ise disiplin işlemi yapılmasını istedi.

Bartın İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali yardımcısı Abdullah Akdaş, 21 Nisan tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi bir yazı göndererek, “Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, salgının bulaşmasını önlenmesinde yetersiz kalındığı görülmektedir” diyerek alınan kararı açıkladı.

Önce sorgulama sonra disiplin

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Akdaş’ın imzasının bulunduğu resmi yazıda şu ifadeler kullanıldı:

© AA Kamu çalışanları Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak

'Kurumlarda gerekli önlemler alınmadı'

Valiliğin aldığı karara tepki gösteren Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora, kentte kurumların pandemi döneminde yeterli önlemleri almadığını ileri sürerek, “Öğretmenlere ve kamu çalışanlarına aşı yapılmamış, uzaktan çalışma uygulamalarına geçilmemiş, tüm okullar 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime açılmış ve pandemiye davetiye çıkarılmıştır. Gerekli önlemler alınmadığı için Bartın'da pandemi hızla yayılmıştır” dedi.

'Vali Yardımcısı personeli tehdit ediyor'

Sağlık Bakanlığı'nın da, doktorlardan Kovid-19 olduklarında, bunu meslek hastalığı sayılabilmesi için hastanede yakalanmış olmasını kanıtlamasını istendiğini vurgulayan Bora sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bartın Vali yardımcısı da kamu çalışanlarını ve öğretmenleri Kovid-19 olması halinde disiplin cezasıyla tehdit etmektedir. Söz konusu yazı kamu yönetimi ve eğitim yönetimi açısından hiçbir bilimsel veriye ve usule uymamaktadır. Kamu çalışanlarına yasal olarak herhangi bir sorumluluk getirmemektedir. Bu tehdit ülkemizde son dönemlerde gördüğümüz yaşanan baskıcı, ben yaptım olducu ve yasa tanımazcı bir anlayışın yerel tezahürüdür. Neden hasta oldun? O zaman disiplin cezası alacaksın demek yasal değildir. Pandemiden halkı sorumlu tutmaktır. Yasal geçerliliği bulunmamaktadır."