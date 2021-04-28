Bazı emekli amirallerin elektronik kelepçeleri çıkarılıyor

Elektronik kelepçe takılan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Türker Ertürk ve Ali Sadi Ünsal’ın il dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Kararın ardından 4 isme takılan elektronik kelepçelerin çıkarılmasına da karar verildi. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, diğer amiraller için de aynı kararın alınmasının beklendiğini söyledi.

104 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve 'cüppeli amiral' hakkında bir açıklama yapmıştı. Açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan emekli amirallere, il dışına ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve bu kapsamda, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlamıştı.

'İtirazlar yapıldı'

Cumhuriyet'ten haberine göre , adli kontrol kararlarına itiraz eden avukatlar, ayrıca mahkemenin bu yönde kararı olmadığını vurgulayarak elektronik kelepçeye de itiraz etmişlerdi. Mahkeme, Kezek, Kıyat, Ünsal ve Ertürk için yapılanyurt dışına çıkış yasağının devamına, il dışına çıkış yasağının ise kaldırılmasına karar verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Atilla Kıyat, “Mahkeme il dışına çıkma yasağı vermişti. Denetim şubesi de bu mahkeme kararı gereğince il dışına çıkmadığımızı elektronik kelepçe ile kontrol altında tuttu. Prosedür bu şekilde işledi. Şimdi mahkeme il dışına çıkma yasağını kaldırdı. İl dışına çıkma yasağı kalkarken yurt dışına çıkma yasağımız duruyor. Kelepçeyi de gelip çıkaracaklar” dedi.

Ali Sadi Ünsal’ın avukatı Şule Nazlıoğlu Erol da tüm amiraller için gerekli itirazların yapıldığını ve bu kararın sırasıyla diğer emekli amiraller için de uygulanmasını beklediklerini kaydederek “Kararlar Adli Kontrol Bürosu’na bildirildikten sonra kelepçeleri çıkaracaklar” diye konuştu.