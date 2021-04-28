İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin yeni bilirkişi raporu sonrası savcılık harekete geçti.

Yıkılan binaların sorumluları hakkındaki soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca kusurları bulunduğu tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.