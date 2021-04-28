Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz'dan 'alkollü içki satışı yasağı' yorumu: Ben de anlamış değilim gerçekten

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam kapanma sürecinde alkollü içkilerin satışının yasaklanmasını yorumladı. Tüm eleştirilere yüzde yüz katıldığını belirten Prof. Yavuz, "Hiçbir akılcı tarafı olmayan, nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçekten" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanmasını değerlendirdi.

Habertürk TV’de Gün Başlıyor programına katılan Prof. Dr. Yavuz, bu yasağın hiçbir akılcı tarafının olmadığını ve ne yapılmaya çalışıldığını anlamadığını belirtti.

Yavuz, yasak kararı karşısında hayretler içinde kaldığını ifade ederek "Alkollü dezenfektan kullanmaktan parmak izimiz kayboldu ama insanlar evinde alkol alamıyorlar. İnanılmaz bir şey, çok büyük hata. Ben olsam, böyle bir uygulamadan hemen dönerim" dedi.

Konuyla ilgili tüm eleştirilere yüzde yüz katıldığını aktaran ve 'ağzın alkol gibi dezenfektanlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığının söylendiğini' hatırlatan Yavuz, programda şu değerlendirmeyi yaptı:

'İnsanların evinde alkol almasının ne gibi sakıncası var?'

"Tüm eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan, nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçekten. Sonuçta deminden beri hep söylüyoruz. Bizim amacımız kalabalıkları azaltmak. Şimdi barlar, restoranlar kapalı. Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanların evinde alkol almasının ne gibi sakıncası var, ben hiçbir şekilde ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. Salgını önlemek adına yapılıyorsa, hiçbir akılcı tarafını bulmak mümkün değil.

'Ben olsam, böyle bir uygulamadan hemen dönerim'

Hatta şöyle bir tarafı var, ağzın alkol gibi dezenfektanlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor. Şimdi siz kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz, ben gerçekten hayretler içindeyim. Çok yersiz. Tabii eleştiri alıyor. Alkollü dezenfektan kullanmaktan parmak izimiz kayboldu ama insanlar evinde alkol alamıyorlar. İnanılmaz bir şey, çok büyük hata. Ben olsam, böyle bir uygulamadan hemen dönerim."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz'dan 'alkollü içki satışı yasağı' yorumu: Tüm eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan, nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçektenhttps://t.co/J6UC4HxQic pic.twitter.com/wUCmDWhNSQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 28, 2021

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