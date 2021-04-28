Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararını değerlendirdi. Bu kapanmadan hiçbir şey anlamadığını belirten Alçı, "Kime sorsam 'Bizim iznimiz var' ya da 'Biz kapsam dışıyız' diyor" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Ben bu kapanmadan hiçbir şey anlamadım' başlığıyla yayımlanan yazısında 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecini değerlendirdi.

"Perşembe akşamı 19'dan itibaren 'tam kapanma' olacak deniyor ama ben bu nasıl bir 'tam' kapanma, hiç anlamadım sevgili okurlar. Kime sorsam 'Bizim iznimiz var' ya da 'Biz kapsam dışıyız' diyor" ifadesini kullanan Alçı, tüm imalathanelerin, fabrikaların açık olduğunu belirtti.

Alçı, sadece ilaç ya da gıda değil, ayakkabıdan kozmetiğe her türlü üretimin kesintisiz sürdüğünü söyledi. "İnşaatlar da öyle. Benim buna itirazım yok, eğer ekonominin çarklarının dönmesi için bu zorunluysa yapılmalı ama ismine de 'tam kapanma' denmemeli... Tüm işçiler ve üretim zinciri çalışanları işbaşı yapmaya devam edecek" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Bu milyonların sokaklarda olması demek. Muhasebeciler, site yöneticileri, yarış atı antrenörleri, haşere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan şirketlerin görevlileri de çalışıyor. Estetik merkezleri bile kendilerini sağlık kuruluşları kapsamına sokuyorlar ve çoğu açık. Kısacası kapanan yalnızca esnaf. Yani eve hapsedilen ve maalesef artık rutin hale gelen çocuklar ve 65 yaş üzerine bir de esnaf ve kamu görevlilerinin önemli bir kısmı eklendi.

'Olan yine esnaf ve küçük-orta boylu işletmelere olacak'