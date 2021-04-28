İstanbul metrosunda arıza

İstanbul'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından yapılan seferlerde ise trenler dolup taştı, sosyal mesafe unutuldu.

İstanbul'da Kirazlı/Bağcılar-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza yoğunluğa neden oldu.

M1B metro hattında saat 7.30 sıralarında elektronik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Seferlerin yapılamadığı anlarda Bağcılar metro istasyonundaki kalabalık da git gide arttı.

Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı ancak istasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu.