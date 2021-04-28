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    Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Biz can derdindeyiz, onlar alkol, 17 gün içmezseniz ölür müsünüz?

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    Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, tam kapanma sürecinde alkollü içkilerin satışının yasaklanmasını yorumladı. Karara tepki gösterenleri eleştiren Karahasanoğlu, "17 gün içmezseniz ölür müsünüz?" diye sordu.

    Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Biz can derdindeyiz, onlar alkol' başlığıyla yayımlanan yazısında 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde alkollü içki satışının yasaklanmasını değerlendirdi.

    Daha önce kamuoyunda yapılan tam kapanma çağrılarını hatırlatan Karahasanoğlu, "Şimdi yeni bir tartışma ile karşımıza çıktılar. 'Bu tam kapanmada, alkol satışları ne olacak?' Zıkkımın kökü olacak. 17 gün içmezseniz ölür müsünüz? Zorunlu bir ihtiyaç maddesi değil. Keyif için alınan, sağlığa da zararlı bir madde" dedi. Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

    • "Küçük küçük vesileler bulup, 'Bu zararlı alışkanlıktan nasıl kurtulabiliriz' diyeceklerine her gün 300’den fazla insanımızı koronadan kaybettiğimiz bir dönemde, fabrikaların kapanmak zorunda kaldığı, işyerlerinin birçoğunun kepenkleri indirdiği bir süreçte, beyefendilerin derdi, 'Alkol yasaklandı mı? 17 gün boyuca biz içemeyecek miyiz?' 
    • Aynı laikçi çevreler, Avrupa’daki gibi akşam saat 22.00’den sonra Türkiye’de de alkol satışına yasak geldiğinde, dünyadaki başka örnekleri görmezden gelerek isyanları oynadılar. 'Siyasi iktidar, dini gerekçelerle alkol satışına engel çıkartıyor, satışı zorlaştırıyor' dediler. Benim açımdan, dini gerekçelerle alkol satışına engel çıkartılmasında bir sakınca yok ama işin gerçeği o değildi.
    • Avrupa'da da akşam 22.00’den sonra alkol satışı yasaktı. Bizde ise bu kural 2013’te daha yeni getiriliyordu. Hani bir-iki gıcık tip 'Alkol içemeyecek miyiz?' der. 'Fazla önemsemeyin, muhatap olmayın' yaklaşımı ile, es geçerim. Ama ciddi ciddi, haberler yapılıyor, görüşler alınıyor, 'Ne olacak bu devletin hali?' türünden röportajlar eşliğinde karalar bağlanıyor."

    Karahasanoğlu, bu noktada Türkiye Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş'ın bu konudaki açıklamalarına değindi. "Berberinden nalburuna binlerce esnaf zorunlu olarak kepenk indiriyor" ifadesini kullanan Karahasanoğlu, şunları yazdı:

    • "Zaten aylardır 'İlla da illa, sokağa çıkma yasağı gelsin, esnaf dükkanları kapatsın' denilmiş. Şimdi o adımın atılması gerektiğine karar verildiğinde Tekel Bayileri Platformu karşımıza çıkıyor, 'İdeolojik sebeplerle karar alındı' diyor. Milletin teravih namazlarını camide kılamadığı bir ortamda, adamın derdine bak. Bu adamı konuşturup, algı oluşturanlara bak."
    Etiketler:
    Satış, Alkol, tam kapanma, Koronavirüsle mücadele, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Ali Karahasanoğlu
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