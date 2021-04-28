MSB: Bir uzman çavuş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.