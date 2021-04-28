Akşener'den Erdoğan'a: Nefret ettiği İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Akşener, "Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğer toprak, kan dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor" şeklindeki ifadesini eleştiren Akşener, "Türk devletini idare eden birine vatan nedir anlatmak zorunda kalmak için utanç duyuyorum. Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor" diye konuştu.

Akşener, şöyle devam etti:

"Vatan dendiğinde milletçe yüreğimiz titrerken, mehmetçik can verirken, kendisi vatanı rant peşinde koşup araziler parsellemek için görüyor. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak, uğrunda ölen verse vatandır' dizelerindeki kutsiyete bakın bir de bu dizelerden hareketle aklına arsanın ücretinden başka bir şey gelemeyen vicdansızlığa bakın. Allah ıslah etsin. Sayın Erdoğan ve şürekası: Vatan, sizin kupon araziniz değil, şehitlerimizin bize emanetidir."

Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına da tepki gösterirken Erdoğan'ı da eleştirdi. "Bir baktık ki kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da 'Ey Biden, sen kimsin' çekmek yerine, 'Sayın Biden' demekle yetinmekle kalmış" ifadesini kullanan Akşener, daha önce yaptıkları 'memleket masası' önerisini hatırlattı.

'O gün memleket meselesini toplasaydın, bugün Mr. Erdogan olmak zorunda kalmazdın'

"Geçen sene Kurban Bayramı'nda benzer bir krizde 'Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak muhalefeti de dahil ettiğin bir memleket masası topla, sorunları ortaya koy, bilgileri atar. Muhalefet lideri de görüşlerini bildirsinler ve ortaya bir karar çıksın. Ondan sonra da Türkiye'nin birliği içinde bir tablo ortaya çıksın' demiştim" diyen Akşener, bunun karşısında 'her türlü hakaretle karşılaştığını' söyledi.

Akşener, "O gün memleket meselesini toplasaydın, bugün Mr. Erdogan olmak zorunda kalmazdın. Keşke yapabilse ama yapamaz. Türkiye'yi ekonomik ve diplomatik alanda öyle karanlık bir cendereye soktu ki bir çift laf edecek cesareti bile bulamıyor" ifadesini kullandı. Akşener, şunları kaydetti:

"Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit'in dünyayı karşısına almak pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor. Zerre hazzetmediği rahmetli Demirel'in İncirlik Üssü'ne Türk bayrağı diken dik duruşunun yanından bile geçemiyor.

'AK Parti'nin bu millete reva gördüğü ekonomide bitik, dış dünyada ezik Türkiye'dir'

O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının, memleketin zor zamanlarında gösterdiği devlet insanlığının kırıntısını bile gösteremiyor. Sayın Erdoğan'ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye, aslında yenik Türkiye'dir. AK Parti'nin bu millete reva gördüğü ekonomide bitik, dış dünyada ezik Türkiye'dir. Buna izin vermeyeceğiz."

Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını söyleyen Akşener, "Damadını sevdiğin kadar Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Sarraf'ı koruduğun kadar devletini de kollayacaksın. O 5 müteahhitin kesesini dert ettiğin kadar, milletin kesesini de dert edeceksin. Öyle kürsüden tarihi nutukları atıp bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok. Kuyruğu kıstırıp milleti hazirandaki görüşmeyle oyalanmak yok. Türk milleti senden adım bekliyor" diye konuştu.

Akşener, erken seçim çağrısında bulunduğu konuşmasında "Makamına yakışır bir cevap vermeni, kırk yılda bir devlet insanlığı bekliyor. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap, ya da beceriksizliğini kabul et ve memleketi seçime götür. Ya saray sefasını bırakıp işini yap, ya da sandık gelsin, milletimizden yetkiyi alıp biz gerekeni yapalım" ifadesini kullandı.

'Gençlerimiz sürekli hak aramakla aç kalmak arasında tercih yapmak zorunda kalıyor'

Akşener, genç göçünün 2019 yılında rekor kırdığını söyledi. Gidenlerin çok büyük beklentilerle gitmediğini belirten Akşener, bu gençlerin YouTube kanallarını dikkatle izlediğini ifade etti.

"Fikirsel, beyinsel çalışma mı, bedensel çalışma mı? İkisine de razı olarak gidiyorlar. Aralarında ABD'de, Almanya'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye gidenler var. Ukrayna'ya gidenler var, Çin'e gidenler var. Söyler misiniz? Bir ülke için daha büyük bir utanç var mı? Gençleri dünün demir perde ülkelerine gitmeye mecbur bırakmak kadar utanç verici bir şey olabilir mi?" diyen Akşener, şöyle konuştu: