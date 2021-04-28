CHP’li Akgün'ün evine ‘üç hilal’ çizildi, ‘ölün’ yazıldı

Sözcü’nün haberine göre, Elazığ'da Rızayi Mahallesi’nde oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ İl Başkanlığı’nda çalışan Faysal Akgün'ün kapısının duvarına çarpı işareti ve 'üç hilal' konularak, ‘ölün' ifadesi yazıldı. Akgün'ün işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler soruşturma başlattı.

‘Devletimizi duyarlı olmaya çağırıyorum’

Yaşadığı olayı anlatan Akgün, “Sabah 09:00 gibi uyandığımda poğaça almaya gitmek için evden çıkıyordum evimin kapısını bir açtım ki kapımın yan duvarına çarpı içeri konularak ‘Ölün' yazıldığını gördüm. Bu yazıyı görünce şok oldum sinirden titremeye başladım. Sonrasında abimi çağırdım abim de emniyeti aradı. Emniyetteki memurlar da gelip inceleme yaptılar. Tarih tekerrür etmeseydi, Maraş’ta da bu katliam yapıldı, Sivas’ta da, Çorum’da da yapıldı. Aynısından burada da Elazığ'da da Alevilerin üzerinde oyun oynanıyor. Devletimizi duyarlı olmaya çağırıyorum, gelsinler ne gerekiyorsa yapsınlar” ifadelerini kullandı.