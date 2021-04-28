Öz-Sağlık İş Sendikası: Tam kapanmada sağlık çalışanlarının çocukları ortada kaldı

Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya gidiyor. Öz-Sağlık İş Sendikası, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma dönemine dair, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyetini dile getiren bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge ile kreşler ve okul öncesi eğitim kurumlarının kapanacağına vurgu yapılan açıklamada, "Tam kapanmada sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çocukları ve yaşlıları ortada kaldı. Bakıcılar kapsam dışı tutulmayınca, Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hem çocukları, hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için büyük bir mağduriyet oluştu. Bu durum gözden kaçmadıysa eğer, büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerine yer verildi.

Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, bu durumun 'büyük bir hayal kırıklığı' olduğunu belirterek, "Tam kapanma başlamadan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyetleri acilen giderilmeli, idari izin, bakıcı izni ya da bu duruma özel kurumlara yakın kreş, gündüz bakımevi seçenekleri devreye alınmalı" dedi.

'Sağlık ve sosyal hizmet işyeri çalışanlarının 1.5 yıldır izin kullanmadan, ek ödemelerden faydalandırılmadan, sabit vardiyalarla canlarını dişlerine takarak Kovid-19 mücadelesinde en önde savaştıklarının' altını çizen Devlet Sert, devletin tüm çalışanlarına ve vatandaşlarına eşitlik ilkesi ile yaklaşması gereğini vurguladı.

Sert, "Yaşanacak tam kapanma sürecinde tam mesai ile çalışacak olan bu personelin çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları engelli ve büyükleri ile ilgili tedbirler alınmalı, pandeminin kahramanı bu personelin moral ve motivasyonu aşağı çekilmemelidir” dedi.