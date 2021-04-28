Eşini başından vurup öldürdü

Samsun Canik’te meydana gelen olayda, silah sesini duyduktan sonra bina girişinde yatan kadını gören komşular 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından silahla vurulduğu belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kadının eşi Bülent C. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.