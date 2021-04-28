Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu: '5 katını verirlerse satarım'

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yapılan araştırmalarda 20 yıllık altın rezervi olduğu tespit edildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, arsalar rezerv olduğunun duyulmasının ardından 3 kat arttı. Emlakçılar da rezerv bulunan arsalarla ilgilenmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl bölgeye başka bir firmanın araştırma yapmak için gelmesi üzerine ise köydeki emlak piyasası canlandı.

Altın rezervinin bulunduğu bölgede 2 tane tarlasının olduğunu ifade eden Mustafa Bozkurt, "Köyümüzde yoğun bir altın madeni olduğu söyleniyor. Rezervin olduğu bölgede 2 tane tarlam var burada altın madeni olduğunu geçen yıl öğrendik. 100 bin lira olan tarlama bir anda 150 bin lira vermeye başladılar. Ben de durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşların da bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor. Sadece benim tarlaya 3 tane emlakçı gelip gitti. Tarlaları almak istediler ama anlaşamadık. Burada 20 yıl yetecek altın olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Bölgede tespit edilen 315 bin ton cevheri, 2015 yılında da başka bir firmanın çıkarmak istediği belirtildi. Ancak köylülerin yaptığı eylemler sonucunda şirketin madeni çıkaramadığı dile getirildi.