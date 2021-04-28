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    İstanbul, otogar, koronavirüs, otobüs

    TOFED Başkanı Özcan: Tam kapanma öncesi İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri iki katına çıktı, ek seferler kondu

    © Sputnik
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (756)
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    TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, "Firmalarımız gelen talebe yetişebilmek için ek seferler koymaya başladı. Türkiye'nin her şehrine bilet satışlarında yoğunluk var" dedi.

    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yarın akşam başlayacak tam kapanma öncesi şehir dışına çıkışlarda yoğunluk oluştuğunu, İstanbul'da günlük otobüs sefer sayısının iki katına çıktığını söyledi.

    Özcan, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yarın akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma kararı alındığını anımsattı.

    Tam kapanmanın yerinde bir karar olduğunu ve otobüsçülerin bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özcan, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyeceğini hatırlattı.

    Birol Özcan, tam kapanma kararının ardından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların şehir dışına çıkmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Tam kapanma kararı başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarı hareketlendirdi. Vatandaşlar bilet almak için İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturuyor. Firmalarımız gelen talebe yetişebilmek için ek seferler koymaya başladı. İstanbul'dan otobüslerimiz Anadolu'daki şehirlere dolu olarak gidiyor. Türkiye'nin her şehrine bilet satışlarında yoğunluk var. Normalde İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 600'dü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından dün 850 oldu, bugün 1200'e çıktı. Cuma gününe kadar tam kapasiteyle hizmet vereceğiz. Ayrıca seyahatlerde HES kodu uygulamasına da devam edeceğiz."

    ‘Bayrama yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceğiz’

    Cuma gününden itibaren seferlerin yüzde 50 kapasiteyle yapılmaya başlanacağının altını çizen Özcan, "Sefer ve yolcu sayıları cuma günü tekrar düşer. Bayrama yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceğiz. Yolculuklarda seyahat izin belgesi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Zam talebi

    Özcan, yüzde 50 kapasiteli çalışma döneminde firmaların ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemesi için bakanlıktan bilet fiyatlarına zam talebinde bulunduklarını dile getirdi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (756)
    Etiketler:
    tam kapanma, Koronavirüs, otogar, Otobüs, Birol Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
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