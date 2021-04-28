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    Gezi Parkı Davası'nda birleştirme kararı: Can Dündar ile birlikte 7 firari sanık ana davada yargılanacak

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104281044375893-gezi-parki-davasinda-birlestirme-karari-can-dundar-ile-birlikte-7-firari-sanik-ana-davada/

    Gezi Parkı Davası'nın firari sanıkları Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın, Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Birleştirme kararlarıyla birlikte ilk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Mahkeme, dosyanın İstinaf Mahkemesi'nce beraat kararları bozulan aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

    Yerel mahkeme 8 sanığa yurtdışı yasağı koymuştu

    Savcılık, yerel mahkemenin kararını istinafa taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021'de Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozmuştu. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala dışındaki sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vermişti.

    Ana davanın ilk duruşması 21 Mayıs’ta görülecek

    Öte yandan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmişti. Gezi Parkı ana davasında, birleştirme kararlarıyla birlikte ilk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

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    Etiketler:
    Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Dava, Gezi Parkı eylemleri, Gezi Parkı, Türkiye
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